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AGENDA · Capvern

Visite sylvestre La vie secrète des arbres CAPVERN LES BAINS Capvern

vendredi 21 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des Thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Visite sylvestre La vie secrète des arbres

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:30:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Visite commentée par une guide, Catherine, autour des arbres de Capvern.
Elle expliquera la présence, l’évolution et la cohabitation des différentes essences
Libre participation pour la guide
Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
  .

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

Guided tour led by Catherine, focusing on the trees of Capvern.
She will explain the presence, evolution, and coexistence of the different tree species.
Donations welcome for the guide.
Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Visite sylvestre La vie secrète des arbres Capvern a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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