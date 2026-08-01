Jeux divers CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Jeux divers

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-24 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24

Venez vous réunir pour jouer à la belote / tarot, aux échecs / dames et aux dés

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Come join us to play belote or tarot, chess or checkers, and dice

L’événement Jeux divers Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65