Thé dansant Place des Palmiers Capvern
Thé dansant Place des Palmiers Capvern mardi 11 août 2026.
Capvern
Thé dansant
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 19:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Thé dansant animée par Paris Guinguettes musette, variété française, reprises régionales… Un répertoire varié qui plaira au plus grand nombre.
Buvette sur place.
.
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea dance hosted by Paris Guinguettes: musette, French variety, regional covers… A varied repertoire to suit all tastes.
Refreshment bar on site.
L’événement Thé dansant Capvern a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
À voir aussi à Capvern (Hautes-Pyrénées)
- Théâtre Molière, faux rêveur Place des Palmiers Capvern 25 avril 2026
- Thé dansant Place des Palmiers Capvern 28 avril 2026
- Théâtre Le Spectacle n’aura pas lieu Place des Palmiers Capvern 7 mai 2026
- Loto Place des Palmiers Capvern 9 mai 2026
- Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern 15 mai 2026