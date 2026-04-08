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Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern

Concert Les Chanteurs des Baronnies CAPVERN LES BAINS Capvern vendredi 28 août 2026.

Lieu : CAPVERN LES BAINS

Adresse : A l'église de la Trinité

Ville : 65130 Capvern

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Capvern

Concert Les Chanteurs des Baronnies

CAPVERN LES BAINS A l’église de la Trinité Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:30:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Venez découvrir les chants traditionnel Pyrénéens.
Les chanteurs des Baronnies vous convient à un concert traditionnel, authentique et chaleureux.
Libre participation
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CAPVERN LES BAINS A l’église de la Trinité Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46  ctta.capvern65@gmail.com

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English :

Come and discover traditional Pyrenean songs.
Les chanteurs des Baronnies invite you to a traditional, authentic and warm concert.
Free participation

L’événement Concert Les Chanteurs des Baronnies Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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