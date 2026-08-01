Balade et Plancha CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Balade et Plancha

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Balade avec Carine et Guy du côté de Uglas

Au retour apéritif et grillades

Magret de canard / pommes vapeur

Dessert, fromage, vin et eau compris

Tarif 20 €- Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Hike with Carine and Guy near Uglas

On the way back: aperitif and grilled dishes

Duck breast / steamed potatoes

Dessert, cheese, wine, and water included

Price: 20 € Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Balade et Plancha Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65