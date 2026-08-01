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Balade et Plancha CAPVERN LES BAINS Capvern

samedi 15 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des Thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Balade et Plancha

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Balade avec Carine et Guy du côté de Uglas
Au retour apéritif et grillades
Magret de canard / pommes vapeur
Dessert, fromage, vin et eau compris
Tarif 20 €- Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

Hike with Carine and Guy near Uglas
On the way back: aperitif and grilled dishes
Duck breast / steamed potatoes
Dessert, cheese, wine, and water included
Price: 20 € Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Balade et Plancha Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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