Initiation à la marche nordique CAPVERN LES BAINS Capvern

Informations pratiques

Capvern

Initiation à la marche nordique

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Marche adaptée avec des bâtons spécifiques, matériel fourni.

Tarif 5 €- Réservations uniquement par texto 07 86 28 51 46

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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Adapted hike using special hiking poles; equipment provided.

Price: 5 ?- Reservations by text message only: 07 86 28 51 46

L’événement Initiation à la marche nordique Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65