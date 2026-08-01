AGENDA · Capvern
Jeux divers CAPVERN LES BAINS Capvern
lundi 17 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern
Informations pratiques
Capvern
Jeux divers
CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17 17:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Venez vous réunir pour jouer à la belote / tarot, aux échecs / dames et aux dés
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come join us to play belote or tarot, chess or checkers, and dice
L’événement Jeux divers Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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