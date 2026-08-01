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AGENDA · Capvern

Jeux divers CAPVERN LES BAINS Capvern

lundi 17 août 2026 · CAPVERN LES BAINS · Capvern

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
CAPVERN LES BAINS
Adresse
300 rue des Thermes
Ville
65130 Capvern
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Capvern

Jeux divers

CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:30:00
fin : 2026-08-17 17:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Venez vous réunir pour jouer à la belote / tarot, aux échecs / dames et aux dés
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CAPVERN LES BAINS 300 rue des Thermes Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 

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English :

Come join us to play belote or tarot, chess or checkers, and dice

L’événement Jeux divers Capvern a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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