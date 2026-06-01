Dîner Concert mystère Place des Palmiers Capvern
Dîner Concert mystère Place des Palmiers Capvern vendredi 19 juin 2026.
Capvern
Dîner Concert mystère
Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dîner concert Les Croc Notes.
La pianiste Aurélie SAMANI, propose un programme original et ludique.
À partir d’indices auditifs, vous serez invités à deviner le nom du compositeur interprété, tout en dégustant un repas simple et savoureux.
Tarif 28€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.
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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46
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English :
Dinner & Concert: Les Croc Notes.
Pianist Aurélie SAMANI presents an original and entertaining program.
Using audio clues, you’ll be invited to guess the name of the composer being performed, all while enjoying a simple and delicious meal.
Price: €28 Reservations required at 07 86 28 51 46.
L’événement Dîner Concert mystère Capvern a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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