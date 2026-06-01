Capvern

Dîner Concert mystère

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Dîner concert Les Croc Notes.

La pianiste Aurélie SAMANI, propose un programme original et ludique.

À partir d’indices auditifs, vous serez invités à deviner le nom du compositeur interprété, tout en dégustant un repas simple et savoureux.

Tarif 28€ Réservation obligatoire au 07 86 28 51 46.

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Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46

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English :

Dinner & Concert: Les Croc Notes.

Pianist Aurélie SAMANI presents an original and entertaining program.

Using audio clues, you’ll be invited to guess the name of the composer being performed, all while enjoying a simple and delicious meal.

Price: €28 Reservations required at 07 86 28 51 46.

L’événement Dîner Concert mystère Capvern a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65