Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
samedi 3 octobre 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Noves
Informations pratiques
Noves
Programme Cinéma de L’Eden
Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-03
Programme Cinéma semaine du 03 au 04 Octobre
Samedi 03 Octobre 18h00 Kayara, Princesse Inca
Samedi 03 Octobre 20h30 Le Passage
Dimanche 04 Octobre 18h00: Un champ de fraises pour l’éternité .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00 accueil@noves.fr
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English :
Film schedule Week of February 30 to 01
L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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