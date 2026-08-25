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Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

samedi 3 octobre 2026 · Rue du 19 mars 1962 · Noves

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Rue du 19 mars 1962
Adresse
Cinéma l'Eden
Ville
13550 Noves
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-03

Programme Cinéma semaine du 03 au 04 Octobre
Samedi 03 Octobre 18h00 Kayara, Princesse Inca
Samedi 03 Octobre 20h30 Le Passage
Dimanche 04 Octobre 18h00: Un champ de fraises pour l’éternité   .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 43 00  accueil@noves.fr

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English :

Film schedule Week of February 30 to 01

L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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