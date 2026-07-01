PROGRAMME ESTIVAL AU DOMAINE DE VALX, Parc naturel du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie

Informations pratiques

PROGRAMME ESTIVAL AU DOMAINE DE VALX 7 juillet – 26 août Parc naturel du Verdon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Le programme complet est disponible sur www.parcduverdon.fr/agenda

AGENDA des ateliers & balades au domaine de Valx à Moustiers-Sainte-Marie du 7 juillet au 12 septembre 2026

LES MARDIS

Se balader avec les chèvres au crépuscule

Balade pastorale

LES MERCREDIS

Fabriquer du fromage de chèvre

Atelier paysan

LES JEUDIS

Se balader avec les chèvres au petit matin

Balade pastorale

Mercredi 19 août

Explorer le monde des chauves-souris

Atelier bricolage et balade d’observation et d’écoute

Samedi 12 septembre

Écrire sa madeleine de Proust

Atelier littéraire en pleine nature

Parc naturel du Verdon Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://parcduverdon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcduverdon.fr/en-ce-moment/agenda/ »}] [{« link »: « http://www.parcduverdon.fr/agenda »}] Le parc naturel régional du Verdon s’étend sur 188 000 hectares dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.

PROGRAMME ESTIVAL AU DOMAINE DE VALX