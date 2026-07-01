PROGRAMME ESTIVAL AU DOMAINE DE VALX, Parc naturel du Verdon, Moustiers-Sainte-Marie
mardi 7 juillet 2026 · Parc naturel du Verdon · Moustiers-Sainte-Marie
Informations pratiques
PROGRAMME ESTIVAL AU DOMAINE DE VALX 7 juillet – 26 août Parc naturel du Verdon Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T18:00:00+02:00 – 2026-07-07T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00
Le programme complet est disponible sur www.parcduverdon.fr/agenda
AGENDA des ateliers & balades au domaine de Valx à Moustiers-Sainte-Marie du 7 juillet au 12 septembre 2026
LES MARDIS
Se balader avec les chèvres au crépuscule
Balade pastorale
LES MERCREDIS
Fabriquer du fromage de chèvre
Atelier paysan
LES JEUDIS
Se balader avec les chèvres au petit matin
Balade pastorale
Mercredi 19 août
Explorer le monde des chauves-souris
Atelier bricolage et balade d’observation et d’écoute
Samedi 12 septembre
Écrire sa madeleine de Proust
Atelier littéraire en pleine nature
Parc naturel du Verdon Domaine de Valx, 04360 Moustiers-Sainte-Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur https://parcduverdon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.parcduverdon.fr/en-ce-moment/agenda/ »}] [{« link »: « http://www.parcduverdon.fr/agenda »}] Le parc naturel régional du Verdon s’étend sur 188 000 hectares dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var.
PROGRAMME ESTIVAL AU DOMAINE DE VALX