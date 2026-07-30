Programme Journées européennes du Patrimoine, le puy de Dôme vous ouvre ses portes Lieu-dit La Font de l’Arbre Orcines

Informations pratiques

Orcines

Programme Journées européennes du Patrimoine, le puy de Dôme vous ouvre ses portes

Lieu-dit La Font de l’Arbre 1 Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Suivez-nous dans les coulisses du puy de Dôme, au centre de maintenance du train à crémaillère ou dans les labos de l’Observatoire de Physique du Globe. Remontez le temps avec des visites du temple ou des souterrains de l’ancien chalet de l’observatoire.

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Lieu-dit La Font de l’Arbre 1 Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Join us for a behind-the-scenes tour of the Puy de Dôme, at the rack-and-pinion train maintenance center, or in the labs of the Observatory of Earth Physics. Step back in time with tours of the temple or the underground passages of the observatory’s former chalet.

L’événement Programme Journées européennes du Patrimoine, le puy de Dôme vous ouvre ses portes Orcines a été mis à jour le 2026-07-30 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme