Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine La Font de l’arbre Orcines

Informations pratiques

Orcines

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine

La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Entrez dans les coulisses du train à crémaillère découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.

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La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Take a behind-the-scenes look at the rack railways: discover the maintenance center, the command post, the daily life of the maintainers and the essential role of the dispatcher.

L’événement Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine Orcines a été mis à jour le 2026-08-05 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme