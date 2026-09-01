Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine La Font de l’arbre Orcines
samedi 19 septembre 2026 · La Font de l’arbre · Orcines
Informations pratiques
Orcines
Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine
La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Entrez dans les coulisses du train à crémaillère découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.
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La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr
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English :
Take a behind-the-scenes look at the rack railways: discover the maintenance center, the command post, the daily life of the maintainers and the essential role of the dispatcher.
L’événement Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine Orcines a été mis à jour le 2026-08-05 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme
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