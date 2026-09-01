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Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine La Font de l’arbre Orcines

samedi 19 septembre 2026 · La Font de l’arbre · Orcines

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
La Font de l’arbre
Adresse
Chemin du Couleyras
Ville
63870 Orcines
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Orcines

Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine

La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Entrez dans les coulisses du train à crémaillère découvrez le centre de maintenance, le poste de commandement, le quotidien des mainteneurs et le rôle essentiel du régulateur.
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La Font de l’arbre Chemin du Couleyras Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46  accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Take a behind-the-scenes look at the rack railways: discover the maintenance center, the command post, the daily life of the maintainers and the essential role of the dispatcher.

L’événement Visite guidée du centre de maintenance du Panoramique des Dômes Journées européennes du patrimoine Orcines a été mis à jour le 2026-08-05 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme

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