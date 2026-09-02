Visite OPGC (8-13 ans) Fête de la Science Sommet du puy de Dôme Orcines

Informations pratiques

Orcines

Visite OPGC (8-13 ans) Fête de la Science

Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Histoires d’atmosphère pour les enfants à l’occasion de la Fête de la science commentées par les femmes et les hommes qui font la Science d’aujourd’hui !

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Sommet du puy de Dôme Espace Grand Site de France Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

Atmospheric stories for children on the occasion of the Fête de la science commented by the men and women who make science today!

L’événement Visite OPGC (8-13 ans) Fête de la Science Orcines a été mis à jour le 2026-09-02 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme