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Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Villejean Rennes

Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Villejean Rennes

Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Villejean Rennes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque Villejean

Adresse : 43, cours Kennedy 35000 Rennes

Ville : 35043 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 20 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Fabrication, programmation et robotique

Découverte de la robotique et du codage avec Lego Spike !
Enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-20T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-20T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32


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