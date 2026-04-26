Programme le Robot Lego ! Bibliothèque Villejean Rennes Mercredi 20 mai, 15h30 Ille-et-Vilaine

Fabrication, programmation et robotique

Découverte de la robotique et du codage avec Lego Spike !

Enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-20T17:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Villejean 43, cours Kennedy 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.villejean@ville-rennes.fr 02 23 62 26 32



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

