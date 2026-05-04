Programme mai du Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Programme mai du Vig’s

Lundi 4 mai 2026 à partir de 20h30.

Les gatés.

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 20h30.

Les Simones.

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club

Sliman Kaisa, Isabelle Guiot, Marion Haile, Bénin, Julien Vinh.

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions.

Samedi 9 mai 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

3 sessions.

Lundi 11 mai 2026 à partir de 20h30.

Les gatés.

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

3 sessions.

Lundi 18 mai 2026 à partir de 20h30.

Les gatés.

Mardi 19 mai 2026 à partir de 20h30.

Spectacle Mano Parmigiano et Bab Rudy.

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions.

Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

3 sessions.

Lundi 25 mai 2026 à partir de 20h30.

Les gatés.

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 20h30.

Comedy club Vig’s.

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

Comedy club Vig’s

2 sessions.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.

20h spectacle Thibaud Agoston

21:30 comedy club Vig’s.

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 19h et à partir de 20h30.

19h spectacle Sofiane Soch

20h30 spectacle Mano Parmigiano et Benin. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Programme du mois de mai

Programme du mois de mai, qui offre une bonne dose de rigolade, avec les Simones, les Gatés et de nombreux guests ! .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

May program

L’événement Programme mai du Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille