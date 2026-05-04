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Programme mai du Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement

Programme mai du Vig’s Le Vig’s Marseille 7e Arrondissement lundi 4 mai 2026.

Lieu : Le Vig's

Adresse : 15 Quai de Rive-Neuve

Ville : 13007 Marseille 7e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Marseille 7e Arrondissement

Programme mai du Vig’s

Lundi 4 mai 2026 à partir de 20h30.
Les gatés.

Mercredi 6 mai 2026 à partir de 20h30.
Les Simones.

Jeudi 7 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club
Sliman Kaisa, Isabelle Guiot, Marion Haile, Bénin, Julien Vinh.

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.

Samedi 9 mai 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.

Lundi 11 mai 2026 à partir de 20h30.
Les gatés.

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Vendredi 15 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.

Samedi 16 mai 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.

Lundi 18 mai 2026 à partir de 20h30.
Les gatés.

Mardi 19 mai 2026 à partir de 20h30.
Spectacle Mano Parmigiano et Bab Rudy.

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Jeudi 21 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.

Samedi 23 mai 2026 à partir de 18h30, à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
3 sessions.

Lundi 25 mai 2026 à partir de 20h30.
Les gatés.

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 20h30.
Comedy club Vig’s.

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
Comedy club Vig’s
2 sessions.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h et à partir de 21h30.
20h spectacle Thibaud Agoston
21:30 comedy club Vig’s.

Dimanche 31 mai 2026 à partir de 19h et à partir de 20h30.
19h spectacle Sofiane Soch
20h30 spectacle Mano Parmigiano et Benin. Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 20:30:00
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-04 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-11 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-25 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Programme du mois de mai
Programme du mois de mai, qui offre une bonne dose de rigolade, avec les Simones, les Gatés et de nombreux guests !   .

Le Vig’s 15 Quai de Rive-Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

May program

L’événement Programme mai du Vig’s Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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