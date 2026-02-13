Programme parentalité Récupérer & jouer pour écouter autrement Crèche Croq’Malice Saint-Ferréol-d’Auroure

Programme parentalité Récupérer & jouer pour écouter autrement

Crèche Croq’Malice 115 route d’Auvergne Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Au rendez-vous de cette matinée parentalité

.

Crèche Croq’Malice 115 route d’Auvergne Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 66 04 50 parentalite@loire-semene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the agenda for this parenting morning:

L’événement Programme parentalité Récupérer & jouer pour écouter autrement Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène