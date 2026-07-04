Informations pratiques

Programme vacances jeunesse Maison Verte Rennes 4 juillet – 29 août Ille-et-Vilaine

Pour consulter le programme des vacances d’été : Lien dans la description

Pour consulter le programme des vacances d’été de la Maison Verte et de l’Espace Loisirs de la Maison de quartier de Villejean et de la Maison Verte [cliquez sur ce lien](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mqvillejean.fr/images/824/programme-ete-2026-mv-mqv.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-29T18:00:00.000+02:00

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Maison Verte 5 rue de saintonge Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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