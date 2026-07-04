Programme vacances jeunesse Maison Verte Rennes
samedi 4 juillet 2026 · Maison Verte · Rennes
Informations pratiques
Programme vacances jeunesse Maison Verte Rennes 4 juillet – 29 août Ille-et-Vilaine
Pour consulter le programme des vacances d’été : Lien dans la description
Pour consulter le programme des vacances d’été de la Maison Verte et de l’Espace Loisirs de la Maison de quartier de Villejean et de la Maison Verte [cliquez sur ce lien](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mqvillejean.fr/images/824/programme-ete-2026-mv-mqv.pdf)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-04T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-29T18:00:00.000+02:00
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Maison Verte 5 rue de saintonge Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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