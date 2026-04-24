Programmer son jeu vidéo, Médiathèque Grand M, Toulouse
Programmer son jeu vidéo, Médiathèque Grand M, Toulouse mercredi 13 mai 2026.
Programmer son jeu vidéo Mercredi 13 mai, 17h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T17:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T17:00:00+02:00 – 2026-05-13T19:00:00+02:00
Mercredi 13 mai – 17h-19h
La Compagnie du Code prend ses quartiers à la médiathèque pour programmer avec vous des jeux vidéo simples. Une première expérience qui vous donnera un aperçu utile et quelques bases de coding !
Durée : 2h – À partir de 8 ans
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Une première expérience qui vous donnera un aperçu utile et quelques bases de coding
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