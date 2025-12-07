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Progresser dans votre maîtrise des outils numériques, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Progresser dans votre maîtrise des outils numériques, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Progresser dans votre maîtrise des outils numériques, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues lundi 22 juin 2026.

Lieu : EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse

Adresse : Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues

Ville : 13500 Martigues

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : gratuit, inscription à la semaine

Progresser dans votre maîtrise
des outils numériques 22 – 26 juin EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

gratuit, inscription à la semaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T14:00:00+02:00 – 2026-06-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-26T14:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Présentation

5 séances (inscription sur la semaine complète)
Vous pourrez vous entraîner à la navigation sur le Web, apprendre à bien retrouver vos fichiers, effectuer des recherches par mots-clés, gérer des images ou encore découvrir des raccourcis et astuces pour une meilleure utilisation d’un ordinateur.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
En 5 séances (inscription à la semaine), vous pourrez vous entraîner à la navigation sur le web, apprendre à bien retrouver vos fichiers, effectuer des recherches… navigation bureautique

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