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Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet Prohibido Biarritz vendredi 3 juillet 2026.

Lieu
Prohibido
Adresse
48 Rue Luis Mariano
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Alain Macaire Jazz Quartet
Midnight Groove au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Alain Macaire Jazz Quartet investit la scène du Prohibido pour une soirée placée sous le signe d’un jazz vivant, généreux et authentique.
Réunis par une véritable complicité artistique, ces musiciens expérimentés proposent un répertoire mêlant standards emblématiques et compositions originales. Leur interprétation se distingue par une énergie collective maîtrisée, où l’improvisation dialogue naturellement avec le groove.
À la croisée du blues, du swing et du bop, le quartet offre une expérience musicale à la fois exigeante et accessible, portée par une présence scénique sincère, chaleureuse et communicative.

Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Alain Macaire Jazz Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz

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