Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Biper Swing samedi 21 mars 2026.
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-03-21
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Biper Swing
Une soirée Gipsy Jazz au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le samedi 21 mars, le Prohibido accueille Biper Swing, un trio passionné par le jazz manouche et l’héritage musical de Django Reinhardt.
Fondé par le guitariste Damien Briard, rejoint par Arnaud Estor à la guitare lead et Django Ward à la contrebasse, le groupe propose un swing manouche festif, virtuose et terriblement entraînant.
Avec leur énergie communicative et leur plaisir évident de jouer ensemble, Biper Swing fait revivre l’esprit du jazz manouche dans une ambiance chaleureuse et pleine de partage.
Damien Briard guitare
Arnaud Estor guitare lead
Django Ward contrebasse
Cocktails et restauration sur place. Parking gratuit. .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
