Prohibido Biarritz Jazz Club Frank Blackfield & son groupe Prohibido Biarritz samedi 16 mai 2026.
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-16 19:30:00
Frank Blackfield & son groupe
Country folk et blues au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido accueille Frank Blackfield et son groupe pour une soirée authentique, chaleureuse et généreuse.
Artiste passionné et charismatique, Frank Blackfield séduit par une musique qui mélange énergie, émotion et sincérité. Accompagné de ses musiciens, il propose un concert vibrant où se rencontrent mélodies entraînantes, rythmes dynamiques et instants plus intimistes.
Une soirée pensée pour voyager, rêver, partager et profiter d’un beau moment de convivialité autour de la musique live.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Frank Blackfield & son groupe Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz
