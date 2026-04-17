Prohibido Biarritz Jazz Club Juliana Olm Trio Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Juliana Olm Trio
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-18 19:30:00
Juliana Olm Trio
Une soirée musicale entre bossa, jazz et univers latino au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Samedi 18 avril, le Prohibido Jazz Club vous invite à découvrir Juliana Olm en trio, une artiste d’origine argentino-brésilienne dont l’énergie et la polyvalence sur scène font vibrer le public.
Accompagnée de Nicolas Chelly à la basse et Daniel Arostegui à la batterie, elle propose un répertoire riche et chaleureux, mêlant samba, bossa nova, jazz latino et reprises revisitées, dans la plus belle tradition musicale de l’Amérique du Sud.
Un concert vivant, élégant et solaire, pensé comme un véritable voyage sonore entre rythmes latins, groove et émotion.
Juliana Olm chant et guitare
Nicolas Chelly basse
Daniel Arostegui batterie
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Juliana Olm Trio Biarritz a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Biarritz
