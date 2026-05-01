Prohibido Biarritz Jazz Club Ray Layzelle Quartet Prohibido Biarritz

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-15 19:30:00
Ray Layzelle Quartet
Une soirée be-bop & hard-bop au Prohibido Jazz Club Biarritz !
Le Prohibido a le grand plaisir d’accueillir le Ray Layzelle Quartet, pour une soirée de pur jazz énergique et raffiné.
Originaire de Londres, Ray Layzelle est un saxophoniste virtuose dont la sonorité, à la fois fluide et puissante, rend hommage aux maîtres du be-bop et du hard-bop, dans la lignée de Charlie Parker et Dexter Gordon.
Entouré de musiciens d’exception, il promet un concert vibrant, où swing, virtuosité et improvisation dialoguent avec intensité.
Ray Layzelle saxophone
Arnaud Labastie piano
Laurent Aslanian contrebasse
Antoine Gastinel batterie
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit .
Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88
L'événement Prohibido Biarritz Jazz Club Ray Layzelle Quartet Biarritz a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Biarritz
