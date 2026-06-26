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Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Prohibido Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Prohibido Biarritz samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Prohibido
Adresse
48 Rue Luis Mariano
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Swing Boomers
Une soirée swing et élégance au Prohibido Jazz Club Biarritz !
le Prohibido Jazz Club accueille Swing Boomers, une formation passionnée qui fait revivre l’âge d’or du swing et du jazz classique.
Porté par une instrumentation riche et une grande complicité musicale, le groupe puise son inspiration dans les grandes formations swing et les standards qui ont marqué l’histoire du jazz. Leur musique, à la fois festive et raffinée, invite autant à l’écoute qu’au balancement naturel du corps.
Entre arrangements soignés, groove irrésistible et énergie collective, Swing Boomers propose un concert chaleureux et accessible, parfait pour les amateurs de swing, de jazz traditionnel et de belles soirées live.
Cocktails & restauration sur place.
Parking gratuit   .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88 

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Swing Boomers Biarritz a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Biarritz

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