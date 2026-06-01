Prohibido Biarritz Jazz Club Une soirée spéciale Fête de la Musique Prohibido Biarritz

Biarritz

Prohibido Biarritz Jazz Club Une soirée spéciale Fête de la Musique

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Scène Ouverte

Une soirée spéciale Fête de la Musique au Prohibido Jazz Club Biarritz !

Le samedi 20 juin, à l’occasion du week-end de la Fête de la Musique, le Prohibido ouvre sa scène à tous les musiciens qui souhaitent venir partager leur univers, leur énergie et leur passion.

Jazz, soul, blues, funk, chanson, groove, improvisation… cette soirée est une invitation à célébrer la musique sous toutes ses formes, dans l’ambiance chaleureuse et intimiste du Prohibido.

Musiciens, emparez-vous de la scène venez jouer, chanter, improviser, rencontrer d’autres artistes et faire vibrer le club le temps d’une soirée libre, vivante et spontanée.

Que vous veniez avec votre instrument, votre voix, vos idées ou simplement l’envie de partager un moment musical, la scène vous attend.

Cocktails & restauration sur place.

Parking gratuit .

Prohibido 48 Rue Luis Mariano Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 47 47 88

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English : Prohibido Biarritz Jazz Club Une soirée spéciale Fête de la Musique

L’événement Prohibido Biarritz Jazz Club Une soirée spéciale Fête de la Musique Biarritz a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Biarritz