Visite guidée Les incontournables

Esplanade des anciens combattants Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

Visite guidée Les incontournables

Balade pédestre du Rocher de la Vierge jusqu’à l’Hôtel du Palais en passant par le Port des Pêcheurs et la Grande plage. Découvrez les différentes facettes de la ville autour des thèmes de la chasse à la baleine, des têtes couronnées, des grands couturiers et de la naissance du surf sur la côte biarrote.

Balade pédestre d’environ 2 km.

Point de rendez-vous Esplanade des anciens combattants.

Arrivée à l’Office de Tourisme, Square d’Ixelles.

Notre guide est facilement reconnaissable avec un panneau noté Départ de la visite guidée . .

Esplanade des anciens combattants Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Les incontournables

L’événement Visite guidée Les incontournables Biarritz a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Biarritz