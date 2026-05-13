Projection ciné dans le cadre de l’exposition « Aliçe et les drôles d’oiseaux », Muséum d’histoire naturelle de Marseille, Marseille

Projection ciné dans le cadre de l’exposition « Aliçe et les drôles d’oiseaux » Samedi 23 mai, 19h00 Muséum d’histoire naturelle de Marseille Bouches-du-Rhône

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Projections ciné

dans le cadre de l’exposition « Aliçe et les drôles d’oiseaux », salle conférence de 19h à minuit

Dès les début du cinéma, les créatifs du 7e art ont perçu le potentiel narratif et esthétique de l’œuvre de Lewis Carroll « Alice aux pays des merveilles ». De la première adaptation en 1903, jusqu’aux films très spectaculaires de Tim Burton, ou l’emblématique version animée de Walt Dysney en 1951, d’innombrables adaptations en tout genre ont vu le jour.

Quatre premières adaptations cinématographiques seront projetées, pour la Nuit des musées, en intégralité ou en extrait :

– « Alice’s adventure in Wonderland », 1910, par Edwin S. Porter

[États-Unis d’Amérique – Durée : 10 min]

Scénario : Cecil Hepworth, d’après l’œuvre de Lewis Carroll

Société de production : Edison Manufacturing Company

– « Alice in Wonderland », 1915, par W.W. Young

[Durée : 52 minutes (extrait : 13 min)]

Scénario : W.W. Young, d’après l’œuvre de Lewis Carroll

– « Alice’s Adventures in Wonderland », 1931, par Bud Pollard

[Durée : 58 minutes (extrait : 14 min)]

Scénario : John E. Goodson et Ashley Ayer Miller, d’après l’œuvre de Lewis Carroll

Production : Hugo Maienthau, Metropolitan Studios

Muséum d’histoire naturelle de Marseille boulevard Philippon 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 59 50 https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-de-marseille-mhnm-0 Situé dans un site exceptionnel, le Palais Longchamp, le Muséum d’histoire naturelle de Marseille est un établissement patrimonial, scientifique et culturel de premier plan. Labellisé Musée de France, cet outil essentiel de partage des savoirs se distingue par la qualité de ses collections naturalistes (botanique, zoologie, paléontologie…).

Plus de 610 000 spécimens sont conservés, dont 1 % seulement sont présentés. Résolument tournée vers les problématiques actuelles liées au développement durable, à la biodiversité, aux sciences et à la santé, le Muséum vise à permettre à près de 140 000 visiteurs par an, dont plus de 14 000 scolaires, d’accéder à un socle commun de connaissances pour faire face aux enjeux actuels de notre société. Accès :

Métro ligne 1, station 5 avenues Longchamp – Tramway ligne 2, arrêt Longchamp

Projections ciné

©MAXWELL ECK