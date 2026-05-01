Projection Cocorico 2 Flogny-la-Chapelle
Projection Cocorico 2 Flogny-la-Chapelle mardi 26 mai 2026.
Flogny-la-Chapelle
Projection Cocorico 2
Salle des fêtes de Flogny la chapelle Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:00:00
fin : 2026-05-26 22:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Projection du film Cocorico 2 de Julien Hervé (avec Christian Clavier, Didier Bourdon) le Mardi 26 mai à la salle des fêtes de Flogny-la-Chapelle
Normal 6€ Réduit 5€ Moins de 14 ans 4€ .
Salle des fêtes de Flogny la chapelle Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64
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English : Projection Cocorico 2
L’événement Projection Cocorico 2 Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois