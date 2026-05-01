Flogny-la-Chapelle

Projection Cocorico 2

Salle des fêtes de Flogny la chapelle Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:00:00

fin : 2026-05-26 22:00:00

Date(s) :

2026-05-26

Projection du film Cocorico 2 de Julien Hervé (avec Christian Clavier, Didier Bourdon) le Mardi 26 mai à la salle des fêtes de Flogny-la-Chapelle

Normal 6€ Réduit 5€ Moins de 14 ans 4€ .

Salle des fêtes de Flogny la chapelle Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 54 21 95 64

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English : Projection Cocorico 2

L’événement Projection Cocorico 2 Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois