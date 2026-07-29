[PROJECTION/CONFERENCE] Les découvreurs la première ascension du Vignemale CAUTERETS Cauterets
jeudi 13 août 2026 · CAUTERETS · Cauterets
Informations pratiques
Cauterets
[PROJECTION/CONFERENCE] Les découvreurs la première ascension du Vignemale
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Ce film raconte l’histoire de la rivalité entre l’anglaise Anne Lister et Joseph Ney, prince de la Moskova dans la conquête, en 1838, du plus haut sommet français des Pyrénées.
Réalisateur René DREUIL
Un temps d’échange sera proposé par Jean-Louis Lechêne, guide de haute montagne
.
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
This film tells the story of the rivalry between Englishwoman Anne Lister and Joseph Ney, Prince of Moskova, in the 1838 conquest of the highest French peak in the Pyrenees.
Director: René DREUIL
Jean-Louis Lechêne, mountain guide, will be on hand for a discussion
L’événement [PROJECTION/CONFERENCE] Les découvreurs la première ascension du Vignemale Cauterets a été mis à jour le 2026-07-26 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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