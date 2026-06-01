Projection de courts métrages, Muséum de Toulouse, Toulouse
Projection de courts métrages, Muséum de Toulouse, Toulouse samedi 13 juin 2026.
Projection de courts métrages 13 et 14 juin Muséum de Toulouse Haute-Garonne
Tarif : inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Tout au long du week-end, venez découvrir une sélection de courts métrages sur le thème de la Préhistoire.
- Tout public
- Tarif : inclus dans le billet d’entrée du Muséum
- En accès libre
- Lieu : Studio Champs Libres (1er étage du Muséum)
Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond
Découvrez une sélection de courts métrages sur le thème de la Préhistoire au Muséum à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA projections
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