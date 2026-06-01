Projection de courts métrages, Muséum de Toulouse, Toulouse

Projection de courts métrages 13 et 14 juin Muséum de Toulouse Haute-Garonne

Tarif : inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end, venez découvrir une sélection de courts métrages sur le thème de la Préhistoire.

Tout public

Tarif : inclus dans le billet d’entrée du Muséum

En accès libre

Lieu : Studio Champs Libres (1er étage du Muséum)

Muséum de Toulouse 35 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 84 https://museum.toulouse-metropole.fr/ Le Muséum de Toulouse se tient au carrefour du monde des sciences, de la culture, de la pédagogie, des enjeux et des questions de société. Il invite le visiteur à s’interroger sur son rapport au monde vivant qui l’entoure. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Découvrez une sélection de courts métrages sur le thème de la Préhistoire au Muséum à l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie 2026. JEA projections

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