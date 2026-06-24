Projection de documentaires 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Salle Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux samedi 17 octobre 2026.

La Salette-Fallavaux

Projection de documentaires 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Après-midi documentaires dans le cadre du Festival Cinéma et Réconciliation 2026 projection de Jaffa à l’école de la paix par Hélène Renaux (2025 France) et de Les débatteurs par Julie Chauvin (2017 France).

.

Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Documentary Afternoon as part of the 2026 Cinema and Reconciliation Festival: screening of Jaffa: School of Peace by Hélène Renaux (2025 France) and Les débatteurs by Julie Chauvin (2017 France).

L’événement Projection de documentaires 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Matheysine Tourisme