Projection de film 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou
Projection de film 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou vendredi 17 avril 2026.
Plonévez-du-Faou
Projection de film
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-24
Projection de film
Projection d’un film documentaire en deux parties sur les habitants du potager et leur environnement.
Vendredi 17 et 24 avril de 15h à 16h
> tout public
> entrée libre et gratuite .
1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection de film
L’événement Projection de film Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
À voir aussi à Plonévez-du-Faou (Finistère)
- Démasquer les fake news Plonévez-du-Faou 10 avril 2026
- Le temps d’une lecture Plonévez-du-Faou 10 avril 2026
- Après-midi gaming Plonévez-du-Faou 15 avril 2026
- Doudou raconte 1 rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 16 avril 2026
- Thé Dansant Plonévez-du-Faou 26 avril 2026