Plonévez-du-Faou

Projection de film

1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-24

Projection de film

Projection d’un film documentaire en deux parties sur les habitants du potager et leur environnement.

Vendredi 17 et 24 avril de 15h à 16h

> tout public

> entrée libre et gratuite .

1 rue Alain Bernard 1 Rue Alain Bernard Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 2 98 60 51 80

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English : Projection de film

L’événement Projection de film Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou