Projection de films anciens sur Metz, L’Arob@se, Metz

Informations pratiques

Projection de films anciens sur Metz Vendredi 18 septembre, 14h00 L’Arob@se Moselle

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Voyage vers le passé avec une projection exceptionnelle d’archives 8 mm et Super 8 réalisées à Metz entre les années 1950 et 1970 et issues d’archives familiales. Ces images, conservées dans les collections d’Image’Est, association régionale dédiée à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine audiovisuel du Grand Est, offrent un témoignage précieux sur la vie quotidienne et l’évolution de la ville. La projection sera commentée par Maxime Bucciarelli, auteur et historien spécialiste du patrimoine messin, avant un temps d’échange.

L’Arob@se 5, place de la bibliothèque 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle Grand Est https://www.bm.metz.fr/

Voyage vers le passé avec une projection exceptionnelle d’archives 8 mm et Super 8 réalisées à Metz entre les années 1950 et 1970 et issues d’archives familiales. Ces images, conservées dans les à la…

©IMAGE’EST