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Projection-débat autour des pierres gravées à Azet Salle de projection mairie Azet Azet

Projection-débat autour des pierres gravées à Azet Salle de projection mairie Azet Azet jeudi 24 septembre 2026.

Lieu : Salle de projection mairie Azet

Adresse : AZET

Ville : 65170 Azet

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 24 septembre 2026

Fin : jeudi 24 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Azet

Projection-débat autour des pierres gravées à Azet

Salle de projection mairie Azet AZET Azet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 19:00:00

Date(s) :
2026-09-24

A la découverte de deux siècles du pastoralisme à Azet, avec les gravures des bergers.
Présentée par Olivier Jaffé.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
Dans le cadre du Mois du Patirmoine   .

Salle de projection mairie Azet AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

Discover two centuries of pastoralism in Azet, with engravings of shepherds.
Presented by Olivier Jaffé.

L’événement Projection-débat autour des pierres gravées à Azet Azet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65

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