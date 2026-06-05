Projection-débat autour des pierres gravées à Azet Salle de projection mairie Azet Azet
Projection-débat autour des pierres gravées à Azet Salle de projection mairie Azet Azet jeudi 24 septembre 2026.
Azet
Projection-débat autour des pierres gravées à Azet
Salle de projection mairie Azet AZET Azet Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 19:00:00
Date(s) :
2026-09-24
A la découverte de deux siècles du pastoralisme à Azet, avec les gravures des bergers.
Présentée par Olivier Jaffé.
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire.
Dans le cadre du Mois du Patirmoine .
Salle de projection mairie Azet AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover two centuries of pastoralism in Azet, with engravings of shepherds.
Presented by Olivier Jaffé.
L’événement Projection-débat autour des pierres gravées à Azet Azet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
À voir aussi à Azet (Hautes-Pyrénées)
- Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet 6 juillet 2026
- PYRENEES CYCL’N TRIP 2026 Col de Val Louron-Azet Azet 13 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet 13 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet 20 juillet 2026
- Ouverture de l’église d’Azet Eglise Azet 27 juillet 2026