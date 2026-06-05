Azet

Visite du village d’Azet

Devant l’église AZET Azet Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Ce village de montagne a su garder une activité pastorale importante que vous découvrirez en déambulant dans les rues. L’église romane située au cœur du village vous ouvrira ses portes pour vous laisser admirer les peintures murales et un mobilier religieux remarquable.

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Devant l’église AZET Azet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

This mountain village has kept an important pastoral activity that you will discover while strolling through the streets. The Romanesque church located in the heart of the village will open its doors to let you admire the murals and a remarkable religious furniture.

L’événement Visite du village d’Azet Azet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65