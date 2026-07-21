Projection-débat autour du film La petite fille qui vivait sous son lit Salle Capranie Ondres
mardi 22 septembre 2026 · Salle Capranie · Ondres
Informations pratiques
Ondres
Projection-débat autour du film La petite fille qui vivait sous son lit
Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 21:00:00
Date(s) :
2026-09-22
La Ville d’Ondres accueille le réalisateur Patrice Ricordeau pour une projection-débat autour de son film La petite fille qui vivait sous son lit , une œuvre plusieurs fois récompensée qui aborde la question de l’inceste et des violences sexuelles faites aux enfants.
À l’issue de la projection, un temps d’échange sera proposé avec le réalisateur et des professionnels spécialisés dans l’accompagnement des victimes. Un débat permettra ensuite d’aborder cette thématique essentielle, avant de clôturer la rencontre autour d’un verre de l’amitié.
Cette soirée ouverte à toutes et tous a pour objectif de sensibiliser, informer et contribuer à libérer la parole autour d’un sujet encore trop souvent tabou.
Gratuit. .
Salle Capranie 110 Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 30 06
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English : Projection-débat autour du film La petite fille qui vivait sous son lit
L’événement Projection-débat autour du film La petite fille qui vivait sous son lit Ondres a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Seignanx
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