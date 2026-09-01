Projection-débat Médiathèque Le Phénix Colombelles

Informations pratiques

Colombelles

Projection-débat

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-26 16:45:00

Date(s) :

2026-09-26

Moment de lecture partagé entre parents et enfants, suivi d’un atelier autour des albums lus. À partir de 4 ans, sur réservation.

Pour inaugurer la saison #6 de notre programme EMIsphère et nous associer au 10e anniversaire de la Boîte numérique, nous organisons la projection d’un film documentaire issu du catalogue de la Médiathèque numérique.

La projection de ce film remarquable et singulier sur la dégradation de l’État de droit et la dérive identitaire de la France sera suivie d’une discussion, animée par Timothy Duquesne, en présence d’un·e représentant·e de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH).

En partenariat avec L’avenir des pixels et la Ligue des Droits de l’Homme.

Ados-adultes / Sur réservation

Durée du film 1h33 .

Médiathèque Le Phénix 10 rue Elsa Triolet Colombelles 14460 Calvados Normandie +33 2 31 72 27 46 mediatheque@colombelles.fr

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English : Projection-débat

A shared reading session for parents and children, followed by a workshop based on the picture books read. For children aged 4 and over, booking required.

L’événement Projection-débat Colombelles a été mis à jour le 2026-07-01 par Calvados Attractivité