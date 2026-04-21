Projection-débat Croire aux arbres Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Villages
Projection-débat Croire aux arbres Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Villages jeudi 30 avril 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Projection-débat Croire aux arbres
Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 18:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Tortuga présente
une soirée exceptionnelle cinéma et débat !
La projection du film Croire aux arbres de Damien Fritsch, suivi d’un débat avec Karine Marsilly, fondatrice de l’association Protct’Arbre.
Croire aux arbres (78 mn, 2025, Ana Films, Les films de la pluie)
jeudi 30 avril 2026
accueil dès 18h30, film à 19h30
salle Louis Costel, Saint-Sauveur-Villages
Buvette et restauration sur place
Prix 5€ et gratuit pour les enfants.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour discuter ensemble des arbres et de leur avenir.
Infos contact@collectif-tortuga.fr
Evènement sur notre site https://tortuga-collectif.fr/event/projection-debat-croire-aux-arbres/ .
Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 49 07 00 09 contact@tortuga-collectif.fr
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English : Projection-débat Croire aux arbres
L’événement Projection-débat Croire aux arbres Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme
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