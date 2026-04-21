Projection-débat Croire aux arbres Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Villages

Saint-Sauveur-Villages

Projection-débat Croire aux arbres

Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Tortuga présente

une soirée exceptionnelle cinéma et débat !

La projection du film Croire aux arbres de Damien Fritsch, suivi d’un débat avec Karine Marsilly, fondatrice de l’association Protct’Arbre.

Croire aux arbres (78 mn, 2025, Ana Films, Les films de la pluie)

jeudi 30 avril 2026

accueil dès 18h30, film à 19h30

salle Louis Costel, Saint-Sauveur-Villages

Buvette et restauration sur place

Prix 5€ et gratuit pour les enfants.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour discuter ensemble des arbres et de leur avenir.

Infos contact@collectif-tortuga.fr

Evènement sur notre site https://tortuga-collectif.fr/event/projection-debat-croire-aux-arbres/ .

Salle Louis Costel Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 49 07 00 09 contact@tortuga-collectif.fr

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English : Projection-débat Croire aux arbres

L’événement Projection-débat Croire aux arbres Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme