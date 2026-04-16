Saint-Sauveur-Villages

Stage poterie Raku Terre & feu

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vous apprenez les différentes techniques de modelage pendant deux jours et réalisez des objets décoratifs en terre spéciale RAKU, les 1er et 2 mai.

Nous nous retrouverons le 6 juin, temps nécessaire au séchage de vos œuvres et à la préparation pour la cuisson au feu et émaillage. Tous niveaux.

Inscription obligatoire. .

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26

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English : Stage poterie Raku Terre & feu

L’événement Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme