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Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages

Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages

Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Saint-Aubin-du-Perron

Ville : 50490 Saint-Sauveur-Villages

Département : Manche

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Tarif :

Saint-Sauveur-Villages

Stage poterie Raku Terre & feu

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Vous apprenez les différentes techniques de modelage pendant deux jours et réalisez des objets décoratifs en terre spéciale RAKU, les 1er et 2 mai.
Nous nous retrouverons le 6 juin, temps nécessaire au séchage de vos œuvres et à la préparation pour la cuisson au feu et émaillage. Tous niveaux.
Inscription obligatoire.   .

Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26 

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English : Stage poterie Raku Terre & feu

L’événement Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme

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