Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages
Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages vendredi 1 mai 2026.
Saint-Sauveur-Villages
Stage poterie Raku Terre & feu
Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vous apprenez les différentes techniques de modelage pendant deux jours et réalisez des objets décoratifs en terre spéciale RAKU, les 1er et 2 mai.
Nous nous retrouverons le 6 juin, temps nécessaire au séchage de vos œuvres et à la préparation pour la cuisson au feu et émaillage. Tous niveaux.
Inscription obligatoire. .
Saint-Aubin-du-Perron Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 83 00 58 26
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English : Stage poterie Raku Terre & feu
L’événement Stage poterie Raku Terre & feu Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-04-10 par Coutances Tourisme
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