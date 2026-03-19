Projection débat Je était une autre Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage
Projection débat Je était une autre Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage samedi 25 avril 2026.
Projection débat Je était une autre
Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Soirée projection débat autour du film Je était une autre en présence de la réalisatrice Manon Salmon.
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Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 30 24 tierslieuhautbocage@gmail.com
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English :
Evening screening and discussion of the film Je était une autre with director Manon Salmon.
L’événement Projection débat Je était une autre Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme