Projection débat Je était une autre Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage

Projection débat Je était une autre Tiers-lieu Hubertine Auclert Haut-Bocage samedi 25 avril 2026.

Projection débat Je était une autre

Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Soirée projection débat autour du film Je était une autre en présence de la réalisatrice Manon Salmon.
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Tiers-lieu Hubertine Auclert Rue du lavoir Haut-Bocage 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 30 24  tierslieuhautbocage@gmail.com

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English :

Evening screening and discussion of the film Je était une autre with director Manon Salmon.

L’événement Projection débat Je était une autre Haut-Bocage a été mis à jour le 2026-03-19 par Montluçon Tourisme

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