Aiffres

Projection du dernier film de Marie-Monique Robin à Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 20:30:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

L’association Biodiversité Balanin et Torchepot, vous invite à la projection du dernier film de Marie-Monique Robin à Aiffres, Espace Tartalin, le 27 avril à 20h30.

Intitulé De la résistance à la résilience , le nouveau film de Marie-Monique Robin raconte l’incroyable chemin parcouru depuis le rejet par la municipalité d’un projet d’installation d’un centre Pierre et Vacances alors soutenu par tous les élus de la région, jusqu’à la reconnaissance officielle de l’exemplarité de Ungersheim, qui inspire désormais la politique de l’agglomération de Mulhouse, et bien au-delà. Avec un argument de poids la commune n’a pas augmenté ses impôts depuis… 2003 !

Une vraie bouffée d’oxygène à consommer sans modération dans toutes les communes de France.

Film documentaire de 41 mn

Participation libre et consciente

Marie-Monique Robin sera présente !!! .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 83 44 09 balanin.torchepot@gmail.com

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English : Projection du dernier film de Marie-Monique Robin à Aiffres

L’événement Projection du dernier film de Marie-Monique Robin à Aiffres Aiffres a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Niort Marais Poitevin