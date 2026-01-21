Spectacle Rémi Larrousse Confidences d’un illusionniste à Aiffres Aiffres

Spectacle Rémi Larrousse Confidences d’un illusionniste à Aiffres

435 Rue de l’Église Aiffres Deux-Sèvres

Tarif : – – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Un spectacle étonnant qui réconcilie les plus rêveurs et les plus cartésiens d’entre nous ! Le mentaliste et illusionniste Rémi Larrousse lève le voile sur les coulisses de sa discipline. En se livrant à quelques confidences sur la mécanique de la magie, il nous révèle les illusions qui guident nos vies nos certitudes, notre attention, nos choix, nos souvenirs, autant d’occasions de se laisser leurrer par notre propre esprit. A travers des expériences surprenantes, il joue avec le désir de découvrir tout en célébrant la force du mystère, l’envie de croire et la curiosité de savoir.

1h20 Dès 9 ans

Tarifs Plein 22€ Adhérent 18€ Réduit 12€ Enfant 12€ .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 53 58

