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Projection du film Ariodante Ciné Roch Guémené-sur-Scorff

Projection du film Ariodante Ciné Roch Guémené-sur-Scorff dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Ciné Roch

Adresse : 13 Rue Saint-Roch

Ville : 56160 Guémené-sur-Scorff

Département : Morbihan

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif :

Guémené-sur-Scorff

Projection du film Ariodante

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Un opéra filmé à la Philharmonie de Paris. Un film joyeux, moderne et accessible à un public très large !   .

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Projection du film Ariodante Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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