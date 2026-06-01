Projection du film Ariodante Ciné Roch Guémené-sur-Scorff

Guémené-sur-Scorff

Projection du film Ariodante

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Un opéra filmé à la Philharmonie de Paris. Un film joyeux, moderne et accessible à un public très large ! .

Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Projection du film Ariodante Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan