Projection du film Ariodante Ciné Roch Guémené-sur-Scorff
Projection du film Ariodante Ciné Roch Guémené-sur-Scorff dimanche 21 juin 2026.
Guémené-sur-Scorff
Projection du film Ariodante
Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Un opéra filmé à la Philharmonie de Paris. Un film joyeux, moderne et accessible à un public très large ! .
Ciné Roch 13 Rue Saint-Roch Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne
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L’événement Projection du film Ariodante Guémené-sur-Scorff a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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