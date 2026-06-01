Saint-Privé

Projection du film C’est quoi l’amour ?

Salle culturelle Saint-Privé Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Marguerite n’a aucune raison de refuser à Fred, son ex-mari, la demande en nullité de leur mariage à l’Église. Elle est même heureuse d’apprendre que Fred projette de se remarier avec Chloé, sa nouvelle compagne. Pour démontrer aux autorités ecclésiastiques que leur union n’avait aucune raison d’être, les ex-époux s’embarquent dans une enquête sur leur propre passé… ce qui ne manque pas de faire resurgir des sentiments qu’ils croyaient éteints depuis longtemps… .

Salle culturelle Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr

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English : Projection du film C’est quoi l’amour ?

L’événement Projection du film C’est quoi l’amour ? Saint-Privé a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !