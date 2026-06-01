Projection du film C’est quoi l’amour ? Saint-Privé
Projection du film C’est quoi l’amour ? Saint-Privé vendredi 26 juin 2026.
Saint-Privé
Projection du film C’est quoi l’amour ?
Salle culturelle Saint-Privé Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Marguerite n’a aucune raison de refuser à Fred, son ex-mari, la demande en nullité de leur mariage à l’Église. Elle est même heureuse d’apprendre que Fred projette de se remarier avec Chloé, sa nouvelle compagne. Pour démontrer aux autorités ecclésiastiques que leur union n’avait aucune raison d’être, les ex-époux s’embarquent dans une enquête sur leur propre passé… ce qui ne manque pas de faire resurgir des sentiments qu’ils croyaient éteints depuis longtemps… .
Salle culturelle Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté communication@panoramicbourgogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Projection du film C’est quoi l’amour ?
L’événement Projection du film C’est quoi l’amour ? Saint-Privé a été mis à jour le 2026-06-10 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Saint-Privé (Yonne)
- Les Puces des Couturières Salle Culturelle Saint-Privé 21 juin 2026
- Vous, l’Art & la Nature accueillir la force de vie… Atelier l’esprit du geste Saint-Privé 10 juillet 2026
- Fête de l’étang Saint-Privé 14 juillet 2026
- Les Estivales Méditation & Création Atelier l’esprit du geste Saint-Privé 27 juillet 2026