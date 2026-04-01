Projection du film documentaire La chanson de Jérôme Théâtre des Tilleuls Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National

Projection du film documentaire La chanson de Jérôme

Théâtre des Tilleuls 9 Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18 22:30:00

Date(s) :

2026-04-18

L’association Les films du tilleul en collaboration avec le Théâtre des tilleuls proposent la projection de l’excellent film documentaire La chanson de Jérôme de Olivier Bosson.

La diffusion sur grand écran sera suivi d’un débat avec le réalisateur et du verre de l’amitié.

Résumé du film

Ce film a pour origine l’histoire tragique qui est arrivée à un éleveur de Saône-et-Loire, militant contre l’agro-industrie. Il s’appelait Jérôme Laronze, il est mort le 20 mai 2017 abattu par un gendarme, au terme de longs mois de conflit avec l’administration de l’élevage. Sur place nous avons rencontré les gens que vous allez voir dans le film. Plusieurs le connaissaient, certains étaient ses amis. Avec eux, nous avons voulu rejouer ce qui s’est passé. .

Théâtre des Tilleuls 9 Rue de la Tuilerie Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 87 11 34 lesfilmsdutilleul@orange.fr

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English : Projection du film documentaire La chanson de Jérôme

L’événement Projection du film documentaire La chanson de Jérôme Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-14 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)