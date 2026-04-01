Projection du film Hiver Nomade Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon
Projection du film Hiver Nomade Salle Jean Giono Montségur-sur-Lauzon vendredi 24 avril 2026.
Montségur-sur-Lauzon
Projection du film Hiver Nomade
Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Culture et Loisirs vous propose le film Hiver Nomade voyage au pays de la transhumance hivernale
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Salle Jean Giono 117 le village Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 53 39 53 abbrissiaud@gmail.com
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English :
Culture et Loisirs presents the film Hiver Nomade a journey through the land of winter transhumance
L’événement Projection du film Hiver Nomade Montségur-sur-Lauzon a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes