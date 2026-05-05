Projection du film « Lady Nazca », Village de l’archéologie de Lyon – Cinéma Le Comoedia, Lyon

Projection du film « Lady Nazca » Dimanche 14 juin, 11h00 Village de l’archéologie de Lyon – Cinéma Le Comoedia Métropole de Lyon

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T13:30:00+02:00

Lady Nazca

Projection du film Lady Nazca de Damien Dorsaz (1h27-vost-2025), suivie d’une rencontre autour de la place des femmes dans l’archéologie et la recherche, animée par Linca Kucsinschi, Doctorante archéologue et historienne, Université Lyon 3, Laboratoire HiSoMA. En présence de Nicolas Delestret, auteur de la bande-dessinée Lady Nazca (Editions Grand Angle – Mars 2026). Projection et rencontre proposées par le cinéma Comoedia, Lyon BD Festival et la Direction de l’Archéologie de la ville de Lyon.

Projection du film Lady Nazca de Damien Dorsaz : Une jeune femme, Maria Reiche (1903–1998), découvre un vestige millénaire au milieu du désert péruvien et va en faire l’œuvre de sa vie.

L’auteur de la bande dessinée Lady Nazca, Nicolas Delestret, prolonge l’exploration de l’univers du film à travers son propre regard. Le scénario et la figure méconnue de Maria Reiche l’ont immédiatement captivé. Ce projet marque pour lui un double défi : s’approprier un récit inspiré d’une histoire vraie et s’aventurer dans le registre de la fiction historique. À travers un important travail de documentation, mais aussi une part assumée d’imaginaire, il construit une vision sensible et personnelle du Pérou des années 1930-40.

La projection sera suivie d’une rencontre autour de la place des femmes dans l’archéologie et la recherche, animée par Linca Kucsinschi, Doctorante archéologue et historienne, Université Lyon 3, Laboratoire HiSoMA, en présence de trois générations de femmes archéologues et de Nicolas Delestret.

Village de l’archéologie de Lyon – Cinéma Le Comoedia 13 Avenue Berthelot, 69007 Lyon Lyon 69007 Lyon 7e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.cinema-comoedia.com/

Lady Nazca

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