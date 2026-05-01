PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES Bédarieux
PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES Bédarieux lundi 11 mai 2026.
Bédarieux
PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-11
Date(s) :
2026-05-11
Le ciné club de Bédarieux vous propose la projection du film L’Homme aux 1000 visages, le lundi 11 mai à 18h15
Le ciné club de Bédarieux vous propose la projection du film L’Homme aux 1000 visages, le lundi 11 mai à 18h15 .
Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
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English : PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES
The ciné club de Bédarieux invites you to a screening of the film L’Homme aux 1000 visages, on Monday May 11 at 6.15pm
L’événement PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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