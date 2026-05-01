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PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES Bédarieux

PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES Bédarieux lundi 11 mai 2026.

Adresse : Avenue des Justes parmi les Nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : lundi 11 mai 2026

Fin : lundi 11 mai 2026

Tarif : 20 20 20

Bédarieux

PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-11

Date(s) :
2026-05-11

Le ciné club de Bédarieux vous propose la projection du film L’Homme aux 1000 visages, le lundi 11 mai à 18h15
Le ciné club de Bédarieux vous propose la projection du film L’Homme aux 1000 visages, le lundi 11 mai à 18h15   .

Avenue des Justes parmi les Nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59 

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English : PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES

The ciné club de Bédarieux invites you to a screening of the film L’Homme aux 1000 visages, on Monday May 11 at 6.15pm

L’événement PROJECTION DU FILM L’HOMME AUX 1000 VISAGES Bédarieux a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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