Avène

PROJECTION DU FILM MOI CAPITAINE

67 Quai des Tanneries Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Venez profiter d’un moment convivial autour de la projection d’un film.

RDV à la salle polyvalente du village d’Avène à 17h.

Informations au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51.

Venez profiter d’un moment convivial autour de la projection d’un film.

RDV à la salle polyvalente du village d’Avène à 17h.

Informations au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51. .

67 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy a convivial moment around the screening of a film.

Meet at the village hall in Avène at 5pm.

Information on 04 67 23 43 38 or 06 78 01 08 51.

L’événement PROJECTION DU FILM MOI CAPITAINE Avène a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB