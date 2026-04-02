PROJECTION DU FILM MOI CAPITAINE Avène
PROJECTION DU FILM MOI CAPITAINE Avène dimanche 18 octobre 2026.
Avène
PROJECTION DU FILM MOI CAPITAINE
67 Quai des Tanneries Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Venez profiter d’un moment convivial autour de la projection d’un film.
RDV à la salle polyvalente du village d’Avène à 17h.
Informations au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51.
Venez profiter d’un moment convivial autour de la projection d’un film.
RDV à la salle polyvalente du village d’Avène à 17h.
Informations au 04 67 23 43 38 ou 06 78 01 08 51. .
67 Quai des Tanneries Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 43 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy a convivial moment around the screening of a film.
Meet at the village hall in Avène at 5pm.
Information on 04 67 23 43 38 or 06 78 01 08 51.
L’événement PROJECTION DU FILM MOI CAPITAINE Avène a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Avène (Hérault)
- CONCERT QUATUOR DE TROMBONE Avène 30 mai 2026
- EXPOSITION BALLADES ICI ET LÀ DE LIPPI HÉLÈNE Avène 1 juin 2026
- DEGUSTATION DE VINS ET FROMAGES Avène 4 juin 2026
- EXPOSITION DE BONZAI A AVENE Avène 5 juin 2026
- ATELIER DE CERAMIQUE ET RAKU Avène 12 juin 2026